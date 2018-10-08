В Ростовской области «Донское золото» признали банкротом

В Ростовской области ООО «Донское золото», которое занималось производством подсолнечного масла, признали банкротом

Решение об этом вынес Арбитражный суд Ростовской области. Из документов следует, что в рамках банкротства на предприятии открыли конкурсное производство до 20 марта 2019 года, передает «РБК.Ростов».

Известно, что иск о банкротстве ООО «Донское золото» был подан в декабре 2017 года финансовой корпорацией «Открытие». Сумма заявленных требований истца превысила 385,6 млн рублей. Также в июле 2018 года «Открытие» потребовало взыскать с предприятия еще 4 млрд рублей. Так как банк, начиная с 2014 года, предоставил несколько кредитных линий производителю подсолнечного масла, но обязательств по возврату денег перед банком компания так и не выполнила.

По данным системы СПАРК, ООО «Донское золото» было зарегистрировано в 2014 году в поселке Гигант Ростовской области. Всего 99,99% акций принадлежит московской компании «ЮСТ-МК», во главе которой находится Иван Кочкуров. Еще 0,01% акций находится в собственности Ольги Царенко. Из финансовой отчетности следует, что в 2017 году предприятие принесло убыток в 1,3 млрд рублей. В 2016 году прибыль составила 694 тыс. рублей. При этом выручка «Донского золота» сложилась в объеме 1,1 млрд рублей, что на 2,9 млрд рублей меньше, чем годом раньше.