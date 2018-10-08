Тренировочный комплекс для подводников Новороссийской военной базы пообещали сдать до конца года

В Новороссийской военной базе Черноморского флота планируют к концу года сдать в эксплуатацию учебно-тренировочный комплекс

Строящиеся объекты проверил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников. Ему сообщили, что работы по возведению комплекса завершены. Сейчас его подготавливают к сдаче.

Комплекс предназначен для обучения отряда по борьбе с подводными диверсантами. Он включит в себя шестиэтажный штаб, общежитие для личного состава, бассейн, отдел водоподготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников. В эксплуатацию также введут корабельный магазин, сообщает пресс-служба Южного военноо округа.