Тренировочный комплекс для подводников Новороссийской военной базы пообещали сдать до конца года

Краснодарский край

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В Новороссийской военной базе Черноморского флота планируют к концу года сдать в эксплуатацию учебно-тренировочный комплекс

Строящиеся объекты проверил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников. Ему сообщили, что работы по возведению комплекса завершены. Сейчас его подготавливают к сдаче.

Комплекс предназначен для обучения отряда по борьбе с подводными диверсантами. Он включит в себя шестиэтажный штаб, общежитие для личного состава, бассейн, отдел водоподготовки и химической очистки, барокомплекс и оборудованные учебные классы для подводников. В эксплуатацию также введут корабельный магазин, сообщает пресс-служба Южного военноо округа.

Армия Новороссийск Строительство Черноморский флот
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