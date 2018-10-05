Глава Адыгеи предложил властям Крыма развивать совместные туристские программы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 5 октября обсудил с членами делегации Госсовета Республики Крым перспективы сотрудничества регионов

Встреча прошла в Доме правительства Адыгеи. Гости впервые прибыли с официальным визитом в кавказскую республику, приурочив встречу к годовщине образования Адыгеи.

Стороны выразили заинтересованность в двустороннем сотрудничестве как на уровне законодательных, так и исполнительных органов власти.

«История взаимодействия народов Крыма и Адыгеи уходит корнями в далекое прошлое. Сегодня важно сохранять добрососедские отношения и усилить сотрудничество. Это необходимо двум регионам, у каждого из которых есть свои преимущества, достижения. Поэтому мы заинтересованы во всестороннем взаимодействии для взаимного обогащения, поступательного развития Адыгеи и Крыма», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Во время переговоров перспективным назвали торгово-экономическое сотрудничество. Одним из приоритетов развития обоих регионов является туризм. Глава Адыгеи отметил, что в республике ежегодно увеличивается число детей, которых в награду за успехи отправляют в «Артек», кроме того, растет число крымчан, отдыхающих в горах Адыгеи.

Мурат Кумпилов выступил с предложением усилить взаимодействие в развитии туризма и организации новых форм отдыха между двумя субъектами. В частности, Адыгея готова сформировать и предложить новые программы «горы — море» с отдыхом в горах Кавказа и на побережье Крыма, что значительно увеличит поток отдыхающих в двух соседних субъектах.

Важной площадкой для диалога стороны назвали культурные мероприятия, проведение Дней республик в Адыгее и в Крыму.

Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип Гафаров передал приветствие от имени руководства и населения полуострова. Он выразил заинтересованность в укреплении разносторонних отношений с Адыгеей. Члены делегации отметили, что в Крыму знают о соседней республике и положительно отзываются о ней.

Гафаров рассказал об основных результатах развития полуострова. Например, в этом году число туристов в Крыму составило более 6 млн человек, стоит задача увеличить турпоток до 10 млн отдыхающих.

По словам парламентариев, увеличению турпотока поспособствовал запуск Крымского моста и открытие нового аэропорта, который собираются сделать международным. Крымские власти также связывают перспективы со строительством трассы «Таврида» с 30 мостами и мостовыми переходами от Керчи до Севастополя.