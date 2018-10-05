Социологи впервые с 2013 года зафиксировали рекордное падение рейтинга «Единой России»

Фонд «Общественное мнение» представил результаты исследования об отношении и оценке деятельности политических партий

Согласно опросу, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за партию «Единая Россия» проголосовали бы 31% граждан. Это самый низкий показатель с 2008 по 2018 годы. Падение рейтинга наблюдается с марта этого года. Тогда показатель составлял 51%, к июлю он снизился до 34%. До этого максимальное падение рейтинга фиксировали в 2013 году — 39%.

За КПРФ готовы проголосовать 14% опрошенных. Еще столько же отдали бы свои голоса за ЛДПР. За «Справедливую Россию» проголосовали бы 4% россиян. Также 14% граждан не пошли бы на выборы, 15% затруднились ответить, 2% хотели бы испортить бюллетень.

Почти 29% опрошенных заявили, что скорее доверяют партии «Единая Россия», 25% — безусловно не доверяют, 20% — доверяют, 14% — безусловно доверяют, 12% затруднились ответить.

Около 28% исследуемых заявили, что испытывают к «Единой России» безразличие, 27% — позитив, 23% — смесь позитива и негатива, 22% — только негатив, говорится в материалах исследования.

Опрос провели 29-30 сентября в 207 населенных пунктах. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов.