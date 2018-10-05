Губернатор Кубани решил продвигать кубанских устриц и мидий

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 октября заявил, что в регионе необходимо развивать импортозамещение морепродуктов

Об этом глава края рассказал на «Кубанской ярмарке». Он пообщался с продавцами и попробовал местную продукцию, в том числе морепродукты. Один из сельхозпроизводителей рассказал губернатору, что мидии и устрицы выращивают в селе Дивноморском. Мальков покупают во Франции. На Черноморском побережье их выращивают в течение трех лет. Кондратьева заверили, что этот бизнес окупается, передает телеканал «Кубань 24».

По словам губернатора, эту продукцию необходимо производить в крае. 

«Санкционный режим, который есть, не позволяет поставлять устрицы из других стран. Для вас это как раз та огромная ниша, которую можно занять. Мы вчера не могли подумать, что мидии, устрицы будут нашими. А сейчас они еще вкуснее — потому что они наши. Мы можем поставлять их и в рестораны и торговые сети», — заключил Кондратьев.

«Кубанская ярмарка» проходит в Краснодаре с 4 по 7 октября. В экспозиции представлены животноводство, растениеводство, садоводство, пивоварение, виноделие, аграрный туризм, изделия народных промыслов. Всего в ней участвуют более 800 фермеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев Импортозамещение Сельское хозяйство Ярмарки
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Губернатор Кубани решил продвигать кубанских устриц и мидий
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