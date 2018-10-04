В Усть-Лабинском районе в должность вступили главы четырех сельских поселений
В Усть-Лабинском районе главы Александровского, Железного, Ленинского и Вимовского сельских поселений официально вступили в должность
Торжественные сессии, посвященные вступлению в должность вновь избранных глав поселений, прошли с 25 по 28 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.
Главой Александровского поселения стала Наталья Харько, Железного — Елена Абакумова, Ленинского — Валентина Авджян, Вимовского — Ирина Жилякова. Они получили удостоверения. После этого их поздравил глава района Николай Артющенко.
На мероприятиях также присутствовали председатель совета муниципалитета Борис Поликин, заместители руководителя района Виктория Ефременко и Сергей Смирнов, глава территориальной избирательной комиссии Людмила Кириллова, депутаты поселений, общественность.
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