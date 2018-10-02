Минтранс назвал сроки начала движения бензовозов по Крымскому мосту

Движение бензовозов по Крымскому мосту должно начаться меньше чем через два месяца, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих

Как сообщали Юга.ру, несмотря на то, что для движения грузового транспорта мост открыли 1 октября, бензовозы туда не пустили. Представитель Ространснадзора заявил, что приказ Минтранса о запрете перевозки опасных грузов и по автомобильной, и по железнодорожной части моста распространяется до конца строительства — до 2019 года.

В рамках транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» Евгений Дитрих заявил, что запрет перевозки опасных грузов может быть снят через 1,5 — 2 месяца.

«Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев они продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы соответственно запустим, в том числе автомобили, перевозящие опасные грузы», — цитирует Дитриха ТАСС.

Для перевозки опасных грузов водители используют не Керченскую паромную переправу, а специальную грузовую линию, которую обслуживает компания «Крымские грузовые линии».

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что стоимость бензина в республике в среднем на 10% выше, чем в соседних субъектах РФ, из-за того, что поставки грузов в Крым по- прежнему идут через паромную переправу.