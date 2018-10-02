Бюджет Адыгеи за полугодие исполнен с профицитом в 29 млн рублей

Министр финансов Адыгеи Довлетбий Долев доложил, что бюджет республики за первое полугодие 2018 года был исполнен с профицитом в 29 млн рублей

Общий объем доходов составил более 8,1 млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 108,1%. Были обеспечены все социальные обязательства и сохранена финансовая устойчивость бюджетной системы Адыгеи.

Доходная часть республиканского бюджета исполнена на 45% к уточненному годовому плану. Полученные из федерального бюджета безвозмездные перечисления и собственные поступления по налоговым и неналоговым доходам обеспечили выполнение расходных обязательств региона на сумму более 8 млрд рублей, что составляет 42,2% к уточненному годовому плану. Больше всего средств направляется на выполнение социальных обязательств.

«В результате установлены новые характеристики бюджета Адыгеи на 2018 год. Общий объем доходов республиканского бюджета прогнозируется в сумме почти 18,4 млрд рублей, увеличение составило более 453,3 млн рублей, в основном за счет роста объема безвозмездных поступлений», — сообщил Долев.

Расходы республиканского бюджета увеличатся на 505,4 млн рублей и составят более 19,5 млрд рублей. Направление средств носит целевой характер, включая софинансирование субсидии на модернизацию материально-технической базы Красногвардейского аграрно-промышленного техникума. Также по решению главы Адыгеи Мурата Кумпилова 21,3 млн рублей будут направлены на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года.

«Мы будем строго следить за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. Все ведомства должны принять необходимые меры, чтобы успешно завершить финансовый год, выполнив все социальные обязательства», — поставил задачу Мурат Кумпилов.