В Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 год
Вся Россия Маша Волобуева
В Госдуму поступил пакет документов федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Внеочередное заседание Совета Думы, посвященное обсуждению бюджета, запланировано на 1 октября. Рассмотрение проекта федерального бюджета и сопутствующих законопроектов в первом чтении пройдет 24 октября, во втором — 14 ноября и в третьем — 20 ноября.
Также проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов внесли в Госдуму на бумажном носителе, сообщает ТАСС.
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