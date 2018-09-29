В Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 год

В Госдуму поступил пакет документов федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Внеочередное заседание Совета Думы, посвященное обсуждению бюджета, запланировано на 1 октября. Рассмотрение проекта федерального бюджета и сопутствующих законопроектов в первом чтении пройдет 24 октября, во втором — 14 ноября и в третьем — 20 ноября.

Также проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов внесли в Госдуму на бумажном носителе, сообщает ТАСС.