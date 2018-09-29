Путин посетит гонку «Формулы-1» в Сочи

Краснодарский край

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Президент РФ Владимир Путин планирует посетить гонку 16-го этапа «Формулы-1» — Гран-при России в Сочи

Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. Гонка Гран-при России состоится 30 сентября в 14:10 по московскому времени.

Расстановка гонщиков определится в квалификации, которая пройдет 29 сентября, сообщает RT.

Владимир Путин Сочи Формула-1
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