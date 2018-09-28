В Адыгее министры пришли на работу в национальных костюмах

В Республике Адыгея 28 сентября отмечают День национального костюма

По традиции многие жители республики в этот день облачаются в черкеску и сае, а также используют национальные элементы в одежде. В национальных костюмах пришли на работу и некоторые руководители органов власти республики. Среди них — министр культуры региона Юрий Аутлев.

Глава респулики Мурат Кумпилов отметил, что День черкесского костюма проводят для сохранения и развития национальных обычаев и традиций, пропаганды этнического творчества.

«Мы обязаны чтить и сохранять культуру. Поэтому сегодня в Адыгее мы отмечаем День национального адыгского (черкесского) костюма. От всей души поздравляю всех жителей республики, адыгов всего мира с этим праздником», — сказал Кумпилов.

В честь праздника в Государственной филармонии республики пройдет торжественное собрание и концерт. На мероприятии покажут коллекцию костюмов-символов модельера Юрия Сташа. Традиционно на праздник все приходят в национальных костюмах и устраивают адыгэ джегу.