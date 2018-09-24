«Дождь»: В Кремле ищут замену губернатору Ростовской области

Кремль в рамках курса обновления губернаторского корпуса ищет замену для глав регионов, возглавляющих их два срока и дольше. В их числе — Ростовская область

Об этом «Дождю» рассказали источники, близкие к администрации президента. Смену руководителей регионов они связывают с неудачными для властей выборов в ряде субъектов — оппозиции уступили три действующих губернатора, двое из которых (главы Хакасии и Хабаровского края) возглавляли регионы по десять лет.

В Кремле якобы считают, что надо продолжить обновление губернаторского корпуса, и начать планируют с губернаторов-старожилов, чьи полномочия истекают в ближайшие два года. Помимо руководителя Ростовской области, под угрозой главы Курской, Липецкой областей и Алтая. Василий Голубев занимает пост восемь лет, губернатор Курской области Александр Михайлов — 18 лет, глава Алтая Александр Бердников — 12 лет, глава Липецкой области занимает эту должность 20 лет.

По словам источников, замену им уже ищут, но, вероятно, в этом году кандидаты не станут известны, так как обсуждается новая схема замены: губернатор публично отказывается от перевыборов, но остается до конца срока полномочий.

Один из источников заявил, что руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко в ближайшие дни встретятся с президентом Владимиром Путиным и доложат ему варианты по тем регионам, где нужно обновление, и примут решение.

Уроженец Ростовской области Василий Голубев вступил в должность губернатора региона 14 июня 2010 года. Его кандидатуру на этот пост предложил тогдашний президент Дмитрий Медведев. Через пять лет, по истечении срока полномочий Голубева, президент Владимир Путин назначил его врио руководителя области; 13 сентября 2015 года, в Единый день голосования, жители региона выбирали его главой области с результатом в 78,2% голосов.

До этого Голубев работал главой Ленинского района Московской области, вице-губернатором-первым заместителем председателя правительства Московской области.