Иностранные инвесторы вложили более 18 млрд долларов в экономику Кубани за 25 лет

Власти Краснодарского края провели торжественное мероприятие, посвященное 25-летию присутствия в регионе иностранных инвестиций

В мероприятии приняли участие представители руководства региона и зарубежных компаний, работающих в регионе. Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил присутствующих, отметив, что во многом благодаря деятельности этих предприятий Кубань сегодня– одна из самых инвестиционно привлекательных территорий в России. За четверть века зарубежные бизнес-партнеры инвестировали в экономику региона более 18 млрд долларов. Совместно реализовано около 50 проектов в аграрном секторе, промышленности, туризме.

«Уверен это далеко не предел. Неважно, к какой стране относится ваша компания — мы все работаем на развитие Краснодарского края. Вы создаете условия для конкуренции. Если мы откажемся от конкуренции, откатимся назад в своем экономической развитии», — сказал губернатор.

Спикер регионального парламента добавил, что Кубань привлекает инвесторов не только своим удачным географическим положением, но и стабильностью в экономике, а также политической жизни.

«Все это дает предпринимателям уверенность в завтрашнем дне, возможность планировать. В регионе создана эффективная модель инвестиционного законодательства, разработана широкая линейка поддержки инвесторов, действует система сопровождения проектов», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Всего в Краснодарском крае работает порядка 300 компаний с иностранным капиталом из 30 стран, сообщили в пресс-службе краевой администрации.