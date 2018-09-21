В Ингушетии сформировали новое правительство

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 21 сентября утвердил новый состав кабинета министров

Евкуров подписал указы о назначении последних кандидатов на посты руководителей ряда ведомств, представленные премьером-министром республики Зялимханом Евлоевым.

В новом кабинете министров на прежних должностях остались глава Минфина Бекхан Оздоев, руководитель Минтруда Зелимхан Котиков, руководитель регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Муслим Яндиев, министр образования и науки Юсуп Костоев, министр здравоохранения Марем Арапханова и руководитель Минспорта Дауд Алхазуров.

Минэкономразвития реорганизовали и преобразовали в министерство экономики, промышленности и торговли. Его руководителем стал Умалат Торшхоев.

Из-за увеличения функциональных обязанностей количество вице-премьеров сократилось с восьми до пяти человек. Ими стали Багаудин Оздоев, Хусен Зурабов, Магомед Ужахов, Алихан Цечоев и Мусса Горчханов.

Новым руководителем министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства вместо Рашида Цурова стал Осман Вышегуров. Мухамед Гагиев стал министром сельского хозяйства и продовольствия вместо Хизира Галаева.

Министром имущественных и земельных отношений стал Руслан Могушков. Вместо министра культуры Марет Газдиевой на должность назначили Микаэла Базоркина.

Также образовали новое министерство природных ресурсов и экологии путем слияния нескольких природоохранных органов. Его руководителем стал бывший председатель комитета Ингушетии по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев, сообщает «Интерфакс-Юг».