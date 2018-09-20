В Ростове за 23,7 млн рублей отремонтируют Театральную площадь

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону ищет подрядчика который займется ремонтом Театральной площади

Согласно материалам, опубликованным на портале госзакупок, подрядчику необходимо будет срезать слой асфальта, заменить его на новый, уложить тротуарную плитку и сделать дорожную разметку.

Работы по ремонту главной городской площади необходимо выполнить до 15 ноября. Максимальная цена контракта — 23,7 млн рублей.

15 сентября на Театральной площади состоялось празднование Дня города Ростова-на-Дону.