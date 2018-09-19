В Адыгее в 2018 году хотят собрать не менее 20 тыс. тонн яблок

Адыгея

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В Адыгее в этом году урожай яблок может составить не менее 20 тыс. тонн

Показатель на 3 тыс. тонны больше, чем в 2017 году. По словам руководителя одного из садоводческих предприятий Юрия Тюльпарова, благодаря горному воздуху, яблоки имеют хорошие вкусовые качества. В них полностью отсутствуют нитраты. При этом новые технологии позволяют увеличивать урожай.

В региональном министерстве сельского хозяйства уточнили, что яблоки реализуют не только в республике. Фрукты из Адыгеи закупают и другие регионы России. Также ведут переговоры с зарубежными покупателями.

«Адыгея всегда славилась своими яблоневыми садами. Возрождением садоводства с применением новых технологий в регионе начали заниматься около десяти лет назад. Сейчас эта работа приносит свои плоды в прямом смысле слова. Предлагаемая из Адыгеи продукция конкурентоспособна. Успехи садоводческих предприятий свидетельствуют о правильности стратегии перепрофилирования сельского хозяйства региона с зернового производства на плодово-ягодное», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В течение нескольких лет в республике уделяют внимание закладке многолетних насаждений, особенно садов интенсивного типа. Площадь таких садов составляет более 1,8 тыс. га. Из них в период плодоношения вступили 736 га садов, добавили в минсельхозе Адыгеи.

Мурат Кумпилов Сельское хозяйство
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