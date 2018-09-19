Счетная палата нашла системные ошибки на стройках Северного Кавказа

Счетная палата сообщила о проблемах с незавершенными стройками на Северном Кавказе

В сообщении ведомства, поступившем в РБК, говорится, что меры, принимаемые регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства, недостаточны. На Северном Кавказе, по данным палаты, около 4 тыс. незавершенных строек, каждая четвертая остановилась без консервации. На эти объекты потратили 160,7 млрд рублей. По числу незавершенных строек лидируют Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов). Значительная часть недостроев — объекты социального назначения, в том числе школы.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что проверки вскрыли не только отдельные проблемы, но и системные ошибки.

«Замораживание объекта — это чрезвычайный случай, у нас же это происходит из-за недостаточного планирования. Счетная палата не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы», — обещал Кудрин.

Палата по результатам проверки направил обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.