Под Кизилюртом произошло землетрясение

В Кизилюртовском районе Дагестана утром 18 сентября зафиксировали подземные толчки

Землетрясение случилось в 8:04 на глубине 5 км на расстоянии около 2 км от села Новый Чиркей и в 16 км от Кизилюрта. Магнитуда составила 3,6, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.

Как сообщали Юга.ру, 24 августа Дахадаевском районе Дагестана произошли подземные толчки магнитудой 3,1.