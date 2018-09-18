Под Кизилюртом произошло землетрясение
Дагестан Маша Томилина
В Кизилюртовском районе Дагестана утром 18 сентября зафиксировали подземные толчки
Землетрясение случилось в 8:04 на глубине 5 км на расстоянии около 2 км от села Новый Чиркей и в 16 км от Кизилюрта. Магнитуда составила 3,6, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Как сообщали Юга.ру, 24 августа Дахадаевском районе Дагестана произошли подземные толчки магнитудой 3,1.
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