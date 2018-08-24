В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,1

Дагестан

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В Дахадаевском районе Дагестана ночью 24 августа сейсмологи зафиксировали подземные толчки

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Сейсмособытие произошло в 3:50 на глубине 2 км в 17 км от села Кубачи и в 2,5 км от села Курки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 3,1.

Как сообщали Юга.ру, 20 августа в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7.

Землетрясения
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