В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,1
Дагестан Маша Томилина
В Дахадаевском районе Дагестана ночью 24 августа сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Читайте также:
Сейсмособытие произошло в 3:50 на глубине 2 км в 17 км от села Кубачи и в 2,5 км от села Курки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 3,1.
Как сообщали Юга.ру, 20 августа в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.