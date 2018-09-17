На Ставрополье назначили нового начальника управления Росгвардии

Начальником управления Росгвардии по Ставропольскому краю стал полковник полиции Виктор Матюк

Заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев 17 сентября представил его главе края Владимиру Владимирову. Во встрече принял участие первый замначальника управления Росгвардии по краю полковник полиции Андрей Пархоменко.

Нового начальника управления назначил 3 сентября президент России. До этого назначения Матюк был главой управления Росгвардии в Ингушетии, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.