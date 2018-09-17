На Ставрополье назначили нового начальника управления Росгвардии
Начальником управления Росгвардии по Ставропольскому краю стал полковник полиции Виктор Матюк
Заместитель командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев 17 сентября представил его главе края Владимиру Владимирову. Во встрече принял участие первый замначальника управления Росгвардии по краю полковник полиции Андрей Пархоменко.
Нового начальника управления назначил 3 сентября президент России. До этого назначения Матюк был главой управления Росгвардии в Ингушетии, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.
Интервью с автором книги о «казаке‑нацисте» Науменко
В Краснодаре снова задержали координатора штаба Навального
Сразу же после освобождения из‑под ареста
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.