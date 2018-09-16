Главой района Кабардино-Балкарии впервые стала женщина

В Майском районе Кабардино-Балкарской Республики назначили исполняющую обязанности главы муниципалитета

В пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии 14 сентября сообщили о том, что заместителем главы администрации Майского района станет Татьяна Саенко, которая ранее занимала руководила аппаратом общественной палаты республики.

Кроме того, депутаты совета местного самоуправления района возложили на Татьяну Саенко исполнение обязанностей главы администрации муниципалитета. Она стала первой в истории Кабардино-Балкарии женщиной — руководителем района.

Кто такая Татьяна Саенко

Татьяна Саенко родилась в 1970 году в городе Майском. Получила диплом Кабардино-Балкарского госуниверситета по специальности «Педагогика». В 1991 году начала работать учителем начальных классов, в 1995 году перешла на службу в управлении образования муниципалитета, где занимала посты ведущего специалиста, заместителя начальника и начальника управления образования района.

В 2009 и 2015 годах избиралась депутатом парламента республики. С 2009 по 2014 год работала заместителем председателя парламента Кабардино-Балкарии. С 2015 года была главой аппарата общественной палаты республики.