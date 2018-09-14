Путин и Эрдоган обсудят в Сочи сирийскую проблематику

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября планируют провести переговоры в Сочи

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, встреча 17 сентября в Сочи возможна и она готовится», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган собираются обсудить в Сочи сирийскую проблематику, пишет «Интерфакс».