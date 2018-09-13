В первой половине 2018 года Адыгея заработала на экспорте 18,5 млн долларов

В Адыгее зафиксировали положительную динамику роста экспорта продукции местных товаропроизводителей по итогам первой половины 2018 года

В первом полугодии регион экспортировал товаров на 18,5 млн долларов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 30%. Производители древесины и продукции деревообработки увеличили продажи на 25,6%.

Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе рабочей встречи с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Сергеем Морозовым, который прибыл в Адыгею на Координационный совет таможенной службы и налоговых органов страны.

«Показатели социально-экономического развития региона показывают динамику. Об этом свидетельствуют результаты экспорта товаров местных производителей. При этом все они отмечают хорошее взаимодействие с таможенными органами. Более того, электронная система оформления делает процедуру доступной и прозрачной, позволяет проследить объемы экспорта», — отметил глава Адыгеи.

По данным министерства экономического развития и торговли республики, в Адыгее за 2017 экспорт товаров составил 38,8 млн долларов или 162,3% по отношению к 2016 году, за первое полугодие 2018 года — 127,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В экспортных операциях участвуют 56 организаций и предприятий региона.

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте являются Китай (19%), Ливан (15%) и Абхазия (12,5%). Большую часть в структуре экспорта составляют продовольственные товары (54%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (17,9%), продукция химической отрасли (16,3%) и машиностроения (10%).

Мурат Кумпилов выразил заинтересованность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве республики с налоговыми и таможенными службами для развития экономики и экспортного потенциала региона. Глава Адыгеи обратил внимание на важность изучения передового опыта, внедрения бережливого производства для развития конкурентоспособности предприятий республики и выпускаемой ими продукции.