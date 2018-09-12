На Ставрополье в 2018 году выделят 200 млн льготных займов на развитие промышленности

Фонд развития промышленности Ставропольского края выделит 200 млн рублей на выдачу займов на развитие отрасли

Об этом сообщил директор фонда Григорий Мельников на заседании коллегии краевого министерства энергетики, промышленности и связи, прошедшем 12 сентября.

ФРП был образован в 2017 году. С октября начал принимать заявки, но первый займ выдал около месяца назад. На сегодня одобрены уже три заявки от краевых промышленных предприятий, в работе находятся еще порядка десяти. По словам Мельникова, в скором времени в качестве займов будут выданы все поступившие в фонд из бюджета средства — 100 млн рублей.

«Объем поступивших в фонд заявок показал, что льготные займы — востребованная мера поддержки промышленности в Ставропольском крае. По итогам прошедшего заседания правительства края мы рассчитываем на дополнительную капитализацию на сумму еще 100 млн рублей для дальнейшей поддержки отрасли», — отметил директор ФРП.

В частности, фонд выдал один льготный заем на развитие проектов группы компаний «Стилсофт», готовится к выдаче совместный заем с федеральным ФРП — его получит входящий в Национальный аэрозольный кластер «Ремуниверсал». Одобрен на краевом уровне еще один проект по производству электротехнической продукции. В общей сложности эти три проекта получат 23,4 млн рублей из краевого фонда и 28,6 млн рублей планируется получить из федерального, сообщили в пресс-службе министерства.