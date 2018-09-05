В Адыгее резко снизилось число случаев самовольной врезки в газопровод

Компания «Газпром межрегионгаз Майкоп» сообщила, что в регионе резко уменьшилось количество фактов самовольной врезки в газопроводы

В 2016 году было выявлено 385 таких случаев, в 2017-м — 276, в этом году составлено 84 материала по фактам незаконных врезок. К такому результату привело введение новых стандартов работы абонентской службы и службы корпоративной защиты, сообщили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Майкоп».

«Адыгея первым из регионов России начала использовать беспилотные летательные аппараты для проверки состояния газораспределительных сетей. Этот формат оперативной работы позволил в том числе получать достоверные сведения о фактах самовольного подключения к газораспределительным сетям», — отметил заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Майкоп» по корпоративной защите Александр Меркулов.

Большинство правонарушителей своевременно возместили ущерб, и по инициативе «Газпром межрегионгаз Майкоп» производство было прекращено.

В 2018 году к административной ответственности привлекли 48 жителей региона, которые сделали незаконную врезку. Суд обязал их оплатить 10 тыс. рублей штрафа и возместить ущерб газовой компании. В прошлом году было 173 таких нарушителя.

«Есть ряд нарушителей, которые привлекались к административной ответственности неоднократно. Отдельные абоненты только за последние два с половиной года пять-шесть раз самовольно подключались к газопроводу», — отметили в пресс-службе компании.

В августе в России ввели уголовную ответственность за повторное самовольное подключение к газопроводам. Если ранее нарушителю грозила только административная ответственность, то теперь он может получить до восьми лет лишения свободы.