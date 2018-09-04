Инвесторы из Иордании планируют построить в Адыгее медицинский центр за 20 млн долларов

Адыгея

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Группа инвесторов из Иордании планирует вложить около 20 млн долларов в строительство в Адыгее многопрофильного медицинского центра

Многопрофильный медицинский центр бизнесмены намерены оснастить современным оборудованием, его сотрудники смогут стажироваться в ведущих клиниках мира.

«Подобные проекты мы уже воплотили в жизнь в Саудовской Аравии, Ливии, Ираке, ОАЭ и Катаре», — сказал один из инвесторов Низар Ансоко.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил бизнесменов из Иордании за желание развивать сотрудничество с Адыгеей в сфере высокотехнологичной медицины, отметив также важность укрепления связей с соотечественниками за рубежом.

«Мы готовы рассмотреть все конструктивные предложения. Уверен, что реализация данного проекта повысит доступность высокотехнологичных медицинских услуг, а также создаст конкуренцию среди подобных центров в Адыгее и за ее пределами», — сказал Кумпилов.

Глава региона поставил задачу представителям кабинета министров республики проработать инвестиционное предложение, придать ему статус приоритетного, а также уделить особое внимание выбору земельного участка с учетом инфраструктурных возможностей. В настоящее время предлагается построить клинику в Тахтамукайском районе.

После реализации проекта отдельно будет обсужден вопрос о предоставлении медцентром ряда услуг по системе ОМС, добавил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Здравоохранение Инвестиции Министерство здравоохранения РФ
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