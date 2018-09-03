Выпускники адыгейской школы записали математический рэп-баттл с профессором московского института

Выпускники республиканской естественно-математической школы (РЕМШ) впервые в Адыгее сочинили композицию в стиле рэп, посвященную метаматематике

Текст написал студент третьего курса Московского физико-технического института (МФТИ), выпускник РЕМШ Дмитрий Невструев. Снял и смонтировал видеоклип еще один выпускник РЕМШ, студент МГУ Дмитрий Чулков.

«Это первый в России опыт изложения математических истин в современной музыкальной форме», — утверждают в Адыгейском госуниверситете.

В математический рэп-баттл в клипе вступили преподаватель РЕМШ Нерис Лопес, ученик 11-го класса Никита Сахаров и профессор МФТИ, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев, который участвует в реализации проекта — Кавказского математического центра АГУ.

Съемки проводились на территории математического парка РЕМШ, который открылся в конце мая в Майкопе.