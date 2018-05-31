В Адыгее открылся первый в стране математический парк под открытым небом

В Майкопе 31 мая открылся музей математики под открытым небом «Математический парк»

Он создан на территории Республиканской естественно-математической школы (РЕМШ). В церемонии приняли участие глава РА Мурат Кумпилов и вице-президент Российской академии наук, академик Валерий Козлов.

Первый в России уникальный образовательный проект реализован в течение года РЕМШ совместно с Математическим институтом имени Владимира Стеклова Российской академии наук. Финансовую поддержку оказало правительство Адыгеи. Парк представляет собой уникальную площадку с арт-объектами для интеллектуалов и мини-схемы старого Кёнигсберга. Теперь каждый посетитель музея может попробовать на практике решить математическую задачу выдающегося математика, члена Петербургской академии наук Леонарда Эйлера о семи кёнигсбергских мостах.

«Математика — это не только наука, но и часть искусства. Убедиться в этом смогут все посетители парка, оценив всю красоту математических фигур. Поэтому и музей создан как один из культурных центров», — отметил директор РЕМШ Дауд Мамий.

Валерий Козлов считает, что создание математического парка в Адыгее имеет символичное значение и отражает стремление республиканской власти выявлять и поддерживать одаренных детей, развивать интеллектуальный и творческий потенциал молодежи.

«Мы всегда готовы поддерживать интересные идеи и проекты, которые направлены на повышение качества и доступности образования. Мы гордимся успехами учащихся РЕМШ. Главное — вы помогаете одаренным детям развить их способности, открываете перспективы для талантливых школьников из самых отдаленных населенных пунктов. Есть немало примеров, когда ваши учащиеся становятся победителями и призерами олимпиад, поступают в престижные высшие учебные заведения», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.