В Адыгее 1 сентября запретят продажу алкоголя

В Адыгее 1 сентября во всех магазинах и торговых центрах будет запрещена торговля алкоголем

Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея.

Запрет на продажу алкоголя 1 сентября действует каждый год. Ограничение вступило в силу 10 мая 2014 года после внесения изменений в республиканский закон о регулировании отдельных вопросов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Согласно этому закону продажа алкоголя запрещена также в День защиты детей 1 июня.

В соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкоголя в указанные дни грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

За соблюдением норм законодательства, а также общественного порядка следят представили правоохранительных органов.