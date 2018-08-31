В Адыгее 1 сентября запретят продажу алкоголя
В Адыгее 1 сентября во всех магазинах и торговых центрах будет запрещена торговля алкоголем
Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея.
Запрет на продажу алкоголя 1 сентября действует каждый год. Ограничение вступило в силу 10 мая 2014 года после внесения изменений в республиканский закон о регулировании отдельных вопросов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Согласно этому закону продажа алкоголя запрещена также в День защиты детей 1 июня.
В соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу алкоголя в указанные дни грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.
За соблюдением норм законодательства, а также общественного порядка следят представили правоохранительных органов.
Стоит отметить, что запрет будет действовать в магазинах и гипермаркетах торгового центра «МЕГА Адыгея-Кубань», который расположен в Тахтамукайском районе.
В Краснодаре запрета на торговлю алкогольной продукцией 1 сентября нет.
«Такого ограничения нет. Но перед 1 сентября управление торговли направляет напоминание всем предприятиям, которые осуществляют продажу алкоголя. В нем говорится, что существует законодательное ограничение продажи алкоголя по возрасту и его нужно соблюдать», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.
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