В Адыгее решили проводить конкурс «Лучший предприниматель года»

В Адыгее планируют стимулировать предпринимательскую деятельность с помощью выявления лучших предпринимателей и тиражирования их опыта

Эту инициативу обсудили в ходе рабочей встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова и бизнес-омбудсмена республики Владислава Зафесова.

Стороны приняли решение провести республиканский конкурс профмастерства «Лучший предприниматель года» с поощрением победителей. Планируется также ежегодно проводить встречи с бизнес-сообществом с участием высшего должностного лица региона, членов правительства и парламента.

Мурат Кумпилов выразил уверенность в том, что усилия уполномоченного по правам предпринимателей в дальнейшем будут направлены на защиту прав добросовестных предпринимателей.

«Бизнес — это практически всегда большие риски, которые необходимо минимизировать совместной работой органов власти и уполномоченного по правам предпринимателей. Естественно, это касается снятия излишних административных барьеров и улучшения инвестиционной привлекательности региона. За пять лет было сделано много, и этому процессу необходимо придать качественное продолжение», — сказал глава Адыгеи.

Владислав Зафесов доложил, что за прошедшие пять лет он рассмотрел более 500 заявлений. Около 70% обращений от представителей бизнеса удовлетворено, по остальным провели разъяснительную работу. Также предпринимателям оказали защиту в судах по уголовным делам. В четырех случаях при поддержке бизнес-омбудсмена и взаимодействии с другими структурами удалось прекратить уголовное преследование.

При бизнес-омбудсмене во всех муниципальных образованиях работают 27 общественных представителей. Также проводится системная работа в рамках Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам предпринимателей и экспертного совета из числа представителей Адвокатской палаты Адыгеи.

Сегодня в республике работает 3,8 тыс. малых и средних предприятий, а также почти 13 тыс. индивидуальных предпринимателей. В 2017 году в Адыгее государственную поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства на сумму 432 млн рублей.