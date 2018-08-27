Новые модели iPhone появятся в сентябре и будут похожи на iPhone X — Bloomberg

Bloomberg узнал о характеристиках трех моделей iPhone, которые поступят в продажу осенью

Новинки будут похожи на предыдущую версию телефона — iPhone X, который вышел в прошлом году. Они будут отличаться внутренним функционалом, цветовой гаммой и ценами, сообщает 27 августа Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Одна из моделей со стеклянной задней частью с боками из нержавеющей стали называется D33. У нее есть две камеры сзади и самый большой дисплей из всей линейки телефонов Apple — 6,5 дюймов.

Другой телефон с рабочим названием D32 имеет дисплей в 5,8 дюймов. Основным отличием от предыдущих моделей станет возможность просматривать одновременно несколько приложений.

Дизайн третьего смартфона с кодовым названием № 84 будет похож на iPhone X, только с 6,1-дюймовым экраном. Телефон появится на прилавках в нескольких цветах и с алюминиевыми боками вместо нержавеющей стали. В отличие от двух других новых моделей с дисплеем OLED, № 84 оснащена более дешевым ЖК-экраном.

Также представители Apple отметили, что появятся обновленные модели планшетов и часов. IPad Pros будут размером в 11 и 12,9 дюймов с тонкими рамками. Появится функция Face ID, позволяющая разблокировать устройство с помощью технологии распознавания лица, а не отпечатком пальца.

Выпускать обновления к iPad mini, последний раз обновленный в 2015 году, и 9,7-дюймовый iPad, последний обновленный в марте, не планируют, подчеркнул собеседник издания.