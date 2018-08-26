В Карачаево-Черкесии таксист изнасиловал 14-летнего подростка

В Карачаево-Черкесии задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают изнасиловании школьника

По предварительной информации, 14-летний житель Черкесска вызвал такси. Водитель не доставил его по указанному адресу, а вывез в пустынное место. Там таксист изнасиловал подростка. Школьнику удалось убежать и самостоятельно добраться домой.

Подросток рассказал о случившемся своей бабушке, она сообщила в полицию.

Подозреваемого задержали. По факту изнасилования возбудили уголовное дело, сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в службе такси заявили, что мужчина у них не работал.

Официальной информации от СУ СК России по Карачаево-Черкесии не поступало.