В Карачаево-Черкесии таксист изнасиловал 14-летнего подростка
В Карачаево-Черкесии задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают изнасиловании школьника
По предварительной информации, 14-летний житель Черкесска вызвал такси. Водитель не доставил его по указанному адресу, а вывез в пустынное место. Там таксист изнасиловал подростка. Школьнику удалось убежать и самостоятельно добраться домой.
Подросток рассказал о случившемся своей бабушке, она сообщила в полицию.
Подозреваемого задержали. По факту изнасилования возбудили уголовное дело, сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, в службе такси заявили, что мужчина у них не работал.
Официальной информации от СУ СК России по Карачаево-Черкесии не поступало.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.