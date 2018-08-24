В Ростовской области на границе с Украиной установили карантинную зону

Ростовская область

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В Ростовской области вдоль российско-украинской границы установили карантинную зону, чтобы защитить регион от болезней, которые может переносить домашний скот

Карантинная полоса обозначена в Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском и Тарасовском районах. Ее ширина — 300 метров. Всего установили 174 предупреждающих знака.

На карантинной зоне запрещено пасти и содержать домашний скот. Через границу нельзя перевозить продукцию животного происхождения. Карантинная полоса призвана защитить регион от чумы крупного рогатого скота, оспы овец, ящура, сибирской язвы, сообщает пресс-служба Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Сельское хозяйство Украина
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