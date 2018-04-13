В двух районах Дагестана произошло землетрясение

Дагестан

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В двух районах Республики Дагестан ночью 13 апреля зафиксировали подземные толчки

В 3:27 Дагестанский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал сейсмособытие в 2-3 км от села Чиркей в Буйнакском районе. Подземные толчки произошли на глубине 10 км, магнитуда в эпицентре составила 4,2.

На поверхности толчки не ощущались. Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан. Помощь спасателей не понадобилась.

Также в 3:27 в 7 км от Кизилюрта сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 4. Эпицентр находился на глубине 2 км, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В случае возникновения ЧС следует звонить по телефону +7 (8722) 39-99-99.

Как сообщали Юга.ру, накануне произошло землетрясение в Правобережном районе Северной Осетии.

Землетрясения
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