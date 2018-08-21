Власти Ростова не заплатили транспортной компании за перевозку болельщиков во время ЧМ

Власти Ростова-на-Дону не заплатили компании-перевозчику 11 млн рублей за шаттлы до «Ростов-Арены» во время ЧМ

Предприятие «Ростовпассажиртранс» подало иск в Арбитражный суд на департамент транспорта Ростова. Как сообщает пресс-служба суда, сумма исковых требований составляет 10,8 млн рублей.

Между транспортным предприятием и департаментом транспорта был заключен контракт на перевозку пассажиров по маршрутам спортивных соревнований на автобусах. Шаттлы возили болельщиков до стадиона «Ростов-Арена». Но деньги «Ростовпассажиртранс» за перевозки не получил.

Первое заседание по делу назначено на 11 октября .