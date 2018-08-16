Туапсинский морской порт за полгода вложил в развитие предприятия 689 млн рублей

В первом полугодии Туапсинский морской торговый порт (ТМТП) направил на развитие предприятия 688,5 млн рублей

Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого полугодия 586,8 млн рублей направили на покупку портальных кранов отечественного производства. Ожидается, что ввод в эксплуатацию новой техники позволит повысить перерабатывающую способность порта по черным металлам.

С начала года порт приобрел два автопогрузчика-сцепки, а также обновил оборудование колесной техники и портальных кранов. На эти цели потратили 20,3 млн рублей.

Инвестиции в развитие Туапсинского зернового терминала с начала года составили 9,3 млн рублей. Деньги направили на техническое перевооружение подсилосных конвейеров и покупку нового лабораторного оборудования.

Дополнительно 36,6 млн рублей выделили на плановый этап реконструкции терминала и дальнейшую проработку концепции развития порта. На реализацию комплексных экологических программ, в частности, в операциях по перевалке угля, в первом полугодии направили 17,9 млн рублей. В апреле приобрели и ввели в эксплуатацию новый уборочный автомобиль «Вихрь», продолжили работы по изготовлению и монтажу ограждающих конструкций, модернизировали пост экологического контроля.

Отмечается, что повышению экологичности деятельности порта способствует перевод котельных на газовое обслуживание, а также модернизация систем противоаварийной защиты и пожарной сигнализации. Сумма инвестиций по этим направлениям составила 2,3 млн рублей.

Расходы на модернизацию систем связи и IT-инфраструктуры, включая покупку оборудования и внедрение автоматизированной системы управления, составили 9,1 млн рублей. В рамках программы развития в первом полугодии 6,2 млн рублей выделили на модернизацию охранных систем, приобретение вспомогательного оборудования для портового флота, а также активов.