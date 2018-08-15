К 1 сентября в Краснодаре закончат ремонт на 64 участках дорог
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о ходе ремонта дорог в городе
До конца августа на всех 64-х участках полностью завершатся дорожные работы — это почти 75 км дорог. Ремонт проводится в рамках приоритетного проекта Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги». Первышов рассказал, что работу организовали так, чтобы ремонт этапа 2018 года стартовал как можно раньше. Ремонт начали в апреле, а летом, когда самая благоприятная погода и низкий дорожный трафик, работы активно шли по городу.
«В результате уже к концу августа 74,6 км дорог будут завершены и полностью открыты для проезда. Это важно, так как с начала сентября загруженность наших дорог традиционно значительно возрастет», — сказал мэр.
Вице-мэр Артем Доронин сказал, что на отремонтированных участках после завершения ремонта будут наносить разметку, установят дорожные знаки и опоры, но это не будет мешать движению транспорта.
Работы закончились на 21 объекте, на 17 участках улично-дорожной сети ремонт находится в завершающей стадии, на остальных — ведется интенсивными темпами.
В 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Краснодаре ремонтируют 64 участка улиц, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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