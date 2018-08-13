В Краснодаре в четвертый раз пройдет «Стереопикник»

В Краснодаре 8 и 9 сентября в парке 30-летия Победы в четвертый раз пройдет фестиваль музыки и еды «Стереопикник»

Рестораны-участники: Food Funky, «Нахлебник», «Зерно», «ПетроВВодкин», «Т-Кафе», «Сельдерей», «Джелати», «Пандок», «Просуши», «Москва» и «Сулико». Также на фестивале для посетителей будут организованы барахолка и дизайн-маркет, «полевой загс», мастер-классы для детей, зоны активностей. Вечером 8 сентября до утра 9-го «Стереопикник» переместится в Food Funky, бургерную «Нахлебник», кафе-бар «Зерно», Focus bar, Sky Garden.

Как сообщают организаторы событий, в этом году гостей ждет несколько нововведений: стационарная большая сцена, оформление площадки, вейк-станция, малая сцена у лодки, понтон перед стационарными домиками фуд-зоны. Кроме того, концерты теперь будут начинаться не в 17:00, а в 12:00.

СБПЧ («Самое Большое Простое Число») — инди-проект Кирилла Иванова и дуэта «Елочные игрушки». На счету музыкантов десять студийных альбомов и победа в номинации «Музыкант года» премии журнала GQ. Группа из Санкт-Петербурга «Кирпичи» известна ироничными текстами своих песен. Коллектив существует с 1995 года и за это время выпустил 11 пластинок.

Карьера певицы Линды началась в 1993 году году. Сейчас на ее профессиональном счету девять студийных альбомов, четыре сборника, четыре альбом ремиксов, три концертных, один акустический, 17 синглов. Песня «Ворона» из одноименного альбома стала визитной карточкой певицы. В активе музыканта, автора песен и вокалиста из Москвы Антохи МС (он же Антон Кузнецов) — три альбома, EP и сборник неизданных записей.

Лондонский саунд-продюсер, рэпер и певец португальского происхождения Porchy известен тем, что с 2011 года сотрудничает с Оксимироном, отвечая за инструменталы каждого нового трека. Московская группа «Комсомольск» под предводительством Дарьи Дерюгиной и Арины Андреевой — очередное большое музыкальное открытие этого года. Почти все песни дуэта — о ностальгии по старой влюбленности.

Вход на «Стереопикник» с 12:00 до 13:00 свободный, с 13:00 до 17:00 — 500 рублей, с 17:00 до 22:00 — 1000 рублей. Электронный билет на два дня — 700 рублей. Купить его можно на stereopicnic.ru. Для детей до 12 лет вход бесплатный.