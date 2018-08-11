В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7

Сейсмологи зафиксировали ночью 10 августа в Сочи подземный толчок магнитудой 3,7

Землетрясение произошло в 23:56. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмцентра, эпицентр находился на глубине 8 км между сочинскими селами Черешня и Нижняя Шиловка.

В результате сейсмособытия жертв и разрушений не было. Жители не ощутили подземные толчки, жалоб не поступало, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 27 июня в Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3.