В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,7
Краснодарский край Маша Томилина
Сейсмологи зафиксировали ночью 10 августа в Сочи подземный толчок магнитудой 3,7
Землетрясение произошло в 23:56. По данным сайта Европейско-Средиземноморского сейсмцентра, эпицентр находился на глубине 8 км между сочинскими селами Черешня и Нижняя Шиловка.
В результате сейсмособытия жертв и разрушений не было. Жители не ощутили подземные толчки, жалоб не поступало, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 27 июня в Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3.
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