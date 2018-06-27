В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

В районе Сочи 26 июня произошло землетрясение магнитудой 3,3

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, точки зарегистрировали 13:48 в 21 км северо-восточнее поселка Дагомыс, в Лазаревском районе. Землетрясение произошло на глубине 10 км. Жители и гости курорта толчки не ощутили.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 26 апреля зафиксировали подземные толчки в четыре балла.