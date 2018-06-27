В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

Краснодарский край

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В районе Сочи 26 июня произошло землетрясение магнитудой 3,3

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, точки зарегистрировали 13:48 в 21 км северо-восточнее поселка Дагомыс, в Лазаревском районе. Землетрясение произошло на глубине 10 км. Жители и гости курорта толчки не ощутили. 

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 26 апреля зафиксировали подземные толчки в четыре балла.

Землетрясения Сочи
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