В Сочи за смерть пациентки будут судить врача, поставившего неправильный диагноз

В Сочи по обвинению в причинении смерти по неосторожности будут судить врача

По версии следствия, 6 ноября 2016 года в сочинскую городскую больницу №3 поступила 42-летняя женщина. Врач-хирург осмотрел ее, сделал рентген грудной клетки и поставил диагноз «острая пневмония справа». Далее мужчина провел процедуру, проколов пациентке грудную клетку. При этом он не привлекал врача ультразвуковой диагностики для точного выбора места пункции и не обладал специальными познаниями в области расшифровки результатов рентгена. В результате пациентка скончалась.

Против врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.