В Сочи за смерть пациентки будут судить врача, поставившего неправильный диагноз

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи по обвинению в причинении смерти по неосторожности будут судить врача

По версии следствия, 6 ноября 2016 года в сочинскую городскую больницу №3 поступила 42-летняя женщина. Врач-хирург осмотрел ее, сделал рентген грудной клетки и поставил диагноз «острая пневмония справа». Далее мужчина провел процедуру, проколов пациентке грудную клетку. При этом он не привлекал врача ультразвуковой диагностики для точного выбора места пункции и не обладал специальными познаниями в области расшифровки результатов рентгена. В результате пациентка скончалась.

Против врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Здравоохранение Медицина Следственный комитет Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Евро подорожал на 3 рубля на фоне новых санкций. Доллар обновил антирекорд ноября 2016 года
Житель Чечни ранил ножом двоих соседей и убил восьмилетнего мальчика
В Краснодаре неизвестные повредили банкомат и похитили около 2 млн рублей
Пьяный житель Кубани разгромил иномарку в Ростове. Ему грозит до двух лет лишения свободы
На Дону нашли захоронения, сделанные за тысячу лет до египетских пирамид
Краснодарка Елена Лапко стала владелицей международного бренда аксессуаров NOOSA-Amsterdam

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале