На Кубани к административной ответственности привлекли 11 тыс. водителей такси

По данным ГИБДД, полиция привлекла к административной ответственности 11 тыс. таксистов-нарушителей

Об этом сообщили на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Его провели губернатор Вениамин Кондратьев и начальник регионального управления ФСБ России Игорь Колосов. Кондратьев потребовал максимальной принципиальности властей в вопросе пресечения нелегальных перевозок. Это касается таксистов без лицензии и регулярных перевозок под видом заказных, на которые лицензия не нужна.

«В нашей компетенции навести порядок в сфере лицензированных пассажирских перевозок. Нужны системные проверки предприятий, которые занимаются перевозками людей», — сказал губернатор.

Перевозить пассажиров и багаж на легковом такси можно только с разрешения министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Вице-губернатор Анатолий Вороновский сказал, что каждый год увеличивается число выданных разрешений — сейчас в регионе действует более 16 тыс. лицензий. В бюджет за счет предоставления услуги поступило более 113 млн рублей. В 2018 году бюджет планируется пополнить еще на 20 млн рублей.

Межведомственные транспортные комиссии и рабочие группы с участием правоохранительных органов за семь месяцев 2018 года составили 1,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Капустин рассказал, что по краю в результате более 1 тыс. рейдов к ответственности привлекли 11 тыс. водителей. С начала года изъято 509 транспортных средств, которые перемещены на специализированные стоянки до решения суда.

Кондратьев считает, что работу нужно усилить. По его данным, в Краснодаре около 20 тыс. машин работают в такси без разрешения. Он заявил, что необходимо расширять полномочия региональной власти по привлечению к ответственности нелегальных перевозчиков.

Вороновский рассказал, что ЗСК совместно с администрацией края разработали ряд проектов, в которых отразили предложения по улучшению и контролю перевозок такси. Инициативу направили в Госдуму, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.