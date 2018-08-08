В Ростове построят комплекс мусоропереработки за 4 млрд рублей

Волгоградская ГК «Чистый город» планирует в этому году приступить к строительству мусороперерабатывающего комплекса в Ростове-на-Дону

По словам председателя совета директоров компании Полины Вергун, разработка проекта находится на завершающей стадии. Инвестор планирует приступить к строительным работам в конце года. Объем инвестиций оценивается в 4 млрд рублей.

Проект будет реализован в два этапа. На первом будет построен мусоросортировочный комплекс с максимальной автоматизацией, полигоном для размещения отходов и площадкой биокомпостирования (полученный из органических отходов биокомпост будут использовать в благоустройстве и при рекультивации газонов и старых объектов). Мощность комплекса составит 800 тыс. тонн отходов в год.

На следующем этапе планируется построить завод по переработке пластика мощностью 200 тыс. тонн в год. Там планируется получать полимерное сырье для производства коммунальной тары, текстильных и других материалов. Вторсырье на завод будет поступать из регионов ЮФО — Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края и Адыгеи.

В «Чистом городе» рассчитывают, что реализация проекта позволит сократить долю захоронений отходов в Ростове с более чем 90% до 20%, передает ТАСС.

РБК Ростов пишет, что участок для строительства мусороперерабатывающего комплекса был выставлен на торги в промзоне «Северо-Западная» в Советском районе Ростова. Площадь участка составляет 157,2 тыс. кв. метров, его кадастровая стоимость — более 30 млн рублей. Сумма годовой аренды заявлена на уровне 23,8 млн рублей в год.

По данным системы СПАРК, ГК «Чистый город» была зарегистрировано в Волгоградской области в 2007 году. Компания занимается сбором и обработкой сточных вод.