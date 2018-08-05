В Анапе открыли второй фермерский дворик

Краснодарский край

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В Анапе на улице Парковой начал работу фермерский дворик

Он находится на выходе с ярмарки-привоза. Раньше на этом месте был стихийный рынок.

Глава курорта Юрий Поляков осмотрел ярмарку-привоз. Он ознакомился с информацией для покупателей, где акцент сделан на рекомендованные цены. Указано, что они должны быть ниже, чем в торговых сетях, на 20-30%. Поляков поручил контролировать этот вопрос вице-мэру Эдуарду Балмашеву. Места фермерам на привозах предоставляют бесплатно, в том числе и для того, чтобы ценовая политика была приемлемой, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

На фермерском дворике глава города осмотрел торговые ряды. Он отметил, что они оформлены единообразно и выглядят аккуратно. Балмашев рассказал, что на улице Парковой организовано 40 рабочих мест, в первом фермерском дворике «На Северной» — 15 мест. Планируется, что фермерские дворики откроют в селе Супсех и станице Анапской. 

«Создавая фермерские дворики, мы освобождаем город от стихийной торговли и в то же время даем фермерам рынок сбыта. Для тех, кто держит небольшое хозяйство, главный аргумент — бесплатное место. Власти стремятся создать эти дополнительные бесплатные рабочие места и упорядочить сферу мелкорозничной торговли», — добавил Поляков.

Анапа Сельское хозяйство Торговля Ярмарки
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