На Кубани за полгода выявили пять финансовых пирамид

В первом полугодии 2018 года в Краснодарском крае выявлено пять финансовых пирамид

Вопросы борьбы с недобросовестными финансовыми организациями обсудили на совещание рабочей группы, оказывающей содействие пострадавшим от недобросовестных организаций на финансовом рынке. Члены рабочей группы консультируют обманутых вкладчиков, направляют их обращения в правоохранительные органы. Было отмечено, что ситуация с обманутыми вкладчиками на Кубани улучшилась. По данным министерства экономики Кубани, в первом полугодии получено 29 обращений граждан по поводу деятельности недобросовестных финансовых организаций, что в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года. В СМИ и на улицах стало меньше рекламы таких фирм.

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