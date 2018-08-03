На Кубани за полгода выявили пять финансовых пирамид
В первом полугодии 2018 года в Краснодарском крае выявлено пять финансовых пирамид
Вопросы борьбы с недобросовестными финансовыми организациями обсудили на совещание рабочей группы, оказывающей содействие пострадавшим от недобросовестных организаций на финансовом рынке. Члены рабочей группы консультируют обманутых вкладчиков, направляют их обращения в правоохранительные органы.
Было отмечено, что ситуация с обманутыми вкладчиками на Кубани улучшилась. По данным министерства экономики Кубани, в первом полугодии получено 29 обращений граждан по поводу деятельности недобросовестных финансовых организаций, что в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года. В СМИ и на улицах стало меньше рекламы таких фирм.
Работу в этом направлении помимо ведомства ведут Центробанк и полиция. В первом полугодии выявлено девять недобросовестных финансовых организаций, пять из которых — финансовые пирамиды.
За этот период прошло более 100 мероприятий для повышения финансовой грамотности жителей региона, подготовлены буклеты с описанием признаков финансовых пирамид, которые будут раздавать жителям в МФЦ, администрациях и других местах.
Также была отмечена работа Центра компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который в феврале в Краснодаре открыл Банк России. Центр аккумулирует информацию о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающую из всех регионов страны, и разрабатывает методологию по выявлению и пресечению подобных практик, передает пресс-служба краевой администрации.
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