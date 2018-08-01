В Адыгее ищут инвестора для установки 190 устройств фиксации нарушений на дорогах

В Адыгее до конца года планируют выбрать инвестора и передать ему полномочия по созданию и эксплуатации системы автоматической фиксации нарушений ПДД на территории республики

Сейчас минэкономразвития республики формирует соответствующего инвестпредложения. Планируется, что инвестор на условиях концессии получит под управление 37 действующих устройств фото- и видеофиксации. В дальнейшем инвестор должен будет вложить деньги в создание системы из 190 таких устройств и шести объектов весового контроля, которые в последующем будет обслуживать.

«Деньги, которые получат за счет штрафов, будут фиксированными долями направлять в бюджет республики и инвестору», — сказал министр экономического развития и торговли Адыгеи Олег Топоров.

По его словам, существующая система с начала года зафиксировала 75 тыс. нарушений ПДД на дорогах республики. Сумма штрафов составила 42 млн рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал идею государственно-частного партнерства в этой сфере. Он отметил, что нужно взвешенно подойти к заключению концессионного соглашения. Необходимо обеспечить как соблюдение финансовых интересов республики, так и необходимый контроль за ситуацией на дорогах.

Кумпилов поручил принять меры по снижению аварийности на дорогах и внимательно разбираться в каждому факту гибели пешеходов, анализировать и устранять причины произошедшего.

«За последние годы провели серьезную работу по совершенствованию дорожной сети в муниципалитетах и на трассах, проходящих возле населенных пунктов. В разы улучшено уличное освещение. У каждого из глав районов должна быть карта дорожных происшествий, глядя на которую можно увидеть проблемные участки, требующие внимания, и предпринять необходимые шаги по исправлению ситуации», — добавил глава республики.