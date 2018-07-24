В Дагестане задержали брата экс-главы бюро медико-социальной экспертизы
В Дагестане задержали Ашика Махачева — брата бывшего руководителя бюро медэкспертизы Магомеда Махачева
В отношении главы одного из региональных бюро медэкспертизы Ашика Махачева возбудили уголовное дело. Его подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. По данным следствия, в 2015 году Махачев незаконно присваивал гражданам инвалидности и получал за это деньги, сообщает пресс-служба СУ СК по республике Дагестан.
Продолжается расследование дела. Следственные органы решают вопрос о мере пресечения.
Как писали Юга.ру, 31 мая силовики провели обыски в доме главы бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. После этого возбудили дело о взяточничестве.
В 2010 году главу Избербашского филиала бюро медико-социальной экспертизы Розу Гаджиеву признали виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Она незаконно признала инвалидами почти 490 человек.
В январе в Дагестан приехала спецгруппа, которая начала проверку деятельности местных органов власти.
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