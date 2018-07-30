Грузооборот Туапсинского морского порта с начала года составил 6,8 млн тонн

В первом полугодии грузооборот Туапсинского морского торгового порта сократился на 10,7% и составил 6,8 млн тонн

В пресс-службе компании сообщили, что на снижение повлияла отрицательная динамика перевалки наливных грузов — до 2,65 млн тонн. Это на 29,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порт обработал весь предъявленный объем нефтепродуктов.

В первом полугодии отмечен рост в обработке сухих грузов — до 4,1 млн тонн. Показатель вырос на 7,7% по сравнению с первым полугодием 2017 года. На 10,8% сократился грузооборот по углю — до 1,45 млн тонн. Показатель был компенсирован ростом перевалки черных металлов и зерновых.

Грузооборот черных металлов с января по июнь увеличился на 15,7% — до 1,5 млн тонн. Рост обусловлен увеличением объемов отгрузки слябов — стальных пластин. Показатель увеличился на 36,4% больше, чем в прошлом году. В компании отмечают, что увеличить грузооборот по черным металлам позволило взаимодействие с партнером — группой НЛМК. Также в порту реализуют программу технического перевооружения, которая предусматривает модернизацию причалов и складов, обновление техники.

На 27,2% — до 1,2 млн тонн — увеличился объем перевалки зерновых. Отмечается, что росту этого вида груза способствовал спрос на экспортных рынках зерновых культур. Показатель увеличился и за счет совершенствования технологических процессов в порту, в частности, синхронизации подач вагонов под выгрузку и судов под погрузку.

В первом полугодии ТМТП перегрузил 20,6 тыс. тонн овощей и фруктов. В 2017 году перевалка этого вида груза не производилась.

Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока порта, сократился по сравнению к прошлогоднему показателю на 12% — до 6,7 млн тонн. Перевалка импортных и каботажных грузов составила 101 тыс. тонн.

Всего с января по июнь в порту обработали 332 транспортных судна. Это 165 сухогрузных и 167 нефтеналивных судна, а также 58 тыс. железнодорожных вагонов.