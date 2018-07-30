Ростовская область получила 2 млрд рублей на ремонт дорог, пострадавших из-за обхода Украины
До конца 2019 года в Ростовской области будут восстанавливать дороги, пострадавшие от тяжелой техники при строительстве железной дороги на участке Журавка — Миллерово
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в результате строительства участка железной дороги в обход Украины было разрушено более 197 км дорог и 5 искусственных сооружений. Деньги на восстановление выделило ОАО «РЖД».
Выполнение работ разделят на два этапа. На первом этапе, кторый продлится до конца этого года, отремонтируют часть дорог и разработают проектно-сметную документацию на капитальный ремонт остальных пострадавших объектов. Их предстоит отремонтировать до конца следующего года.
Как сообщали Юга.ру, Россия приняла решение о строительстве железнодорожного обхода Украины в начале 2015 года. Железнодорожное сообщение на участке Журавка — Миллерово проходит через Ростовскую и Воронежскую области.
Железную дорогу ввели в строй в августе прошлого года, изначально там запустили грузовые поезда.
Ранее российские поезда кавказского направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать госграницу.
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