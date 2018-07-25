В Туапсе в ДТП с фурой и тремя маршрутками пострадали пятеро
Пять человек пострадали в результате ДТП с фурой и тремя маршрутками 25 июля в Туапсе
По предварительным данным, в 6:50 на улице Сочинской 26-летний водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и врезался в маршрутки, стоящие возле остановки. От удара одна «Газель» перевернулась.
В результате аварии пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира «Газели». Их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Туапсе, 25 июля, рядом с ТЦ «Красная Площадь», груженая фура на полном ходу протаранила 3 автомобиля! • По предварительным данным, около 06:50 26-летний водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом двигался по ул. Сочинской и не справился с управлением. - Грузовик протаранил три автобуса, которые были припаркованы возле остановки: «Мерседес», «Хендай» и «ГАЗель», которая от сильного удара перевернулась. • С места происшествия в больницу для осмотра врачами доставлены 5 человек - водитель и пассажиры «ГАЗели». - Информация о случившемся уточняется. • По одной из версий, авария произошла из-за того, что у грузовика отказали тормоза. - По другой, водитель фуры уснул после долгой ночной дороги. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Дтп
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