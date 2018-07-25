В Туапсе в ДТП с фурой и тремя маршрутками пострадали пятеро

Пять человек пострадали в результате ДТП с фурой и тремя маршрутками 25 июля в Туапсе

По предварительным данным, в 6:50 на улице Сочинской 26-летний водитель грузового автомобиля Volvo не справился с управлением и врезался в маршрутки, стоящие возле остановки. От удара одна «Газель» перевернулась.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира «Газели». Их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП уточняются.